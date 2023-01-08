مجلس النواب الأردني يطلق حملة دولية لدعم الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس

أعلنت لجنة فلسطين النيابية بمجلس النواب الأردني، إطلاق حملة دولية لدعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وذلك بالشراكة مع المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الأحد، مع شخصيات من المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، ضم نائب الأمين العام للمؤتمر هشام أبو محفوظ، وسري أكرم الزعيتر، وزياد العالول.

وبحثت اللجنة، خلال الاجتماع الذي حضرة مقرر اللجنة النائب توفيق المراعية وأعضاء اللجنة النواب غازي الذنيبات وأمغير الهملان ومحمد الهلالات وسليمان القلاب ونضال الحياري، آخر التطورات والأوضاع الحالية في مدينة القدس، ودعم الوصاية الهاشمية وسبل التصدي لسياسة التهويد الإسرائيلي على المقدسات في القدس.

وقال رئيس "فلسطين النيابية"، فايز بصبوص، إن ما تقوم به حكومة اليمين المتطرفة هو استهداف واضح وصريح للفلسطينيين وللوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، والتي كان آخرها اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ومجموعة من المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المُبارك.

وأكد بصبوص الموقف الأردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعمه لكل حقوق الشعب الفلسطيني وأهمية التنسيق والتشاور والتعاون وتكثيف الجهود لخدمة القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية.

وأضاف أن الحملة الدولية سيكون لها أبعاد إعلامية وسياسية، وستركز على دعم الوصاية الهاشمية ومدينة القدس، وإسناد جهود الملك عبد الله الثاني في المحافل الدولية ودعم صمود المقدسيين في القدس، إضافة إلى إقامة أنشطة وفعاليات على المستوى المحلي والدولي بالتنسيق مع المؤسسات والجاليات الفلسطينية.

وبدورهم، أكد أعضاء اللجنة النواب الحضور أهمية تكثيف الجهود لنصرة القضية الفلسطينية ودعمها من خلال تسليط الضوء والإعلام على حجم المعاناة التي يعيشها الفلسطينيين لكسب تأييد المجتمع الدولي للقضية الفلسطينية وبيان حقوق الشعب الفلسطيني المسلوبة.

ومن جهته، أكد أبو محفوظ وجود دور كبير وداعم من قبل الأردن، قيادة وحكومة وشعبًا، قائلًا إن هدفنا الأساسي هو المشروع الوطني الذي يعزز الحق الفلسطيني وحق العودة في كل مساراته.

وأضاف أن المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج يدعم الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس، وكذلك مواقف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مُشيرًا إلى أن الحملة الدولية مع "فلسطين النيابية" سيكون لها إسناد مُباشر لجهود الملك عبد الله الثاني والوصاية الهاشمية، فضلًا عن إقامة فعاليات وأنشطة بشأن ذلك كُله.

وشدد أبو محفوظ على ضرورة دعم الأردن والوصاية الهاشمية إعلاميا في المحافل الدولية لمواجهة الممارسات التي تفرض السيطرة على "الأقصى" والقدس، داعين إلى ضرورة الوقوف مع المرابطين والمرابطات ودعم صمودهم.

وقال الحضور من المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج: "نحن معنيون بالتحرك بحراك شعبي ودولي بالتشاركية مع لجنة فلسطين النيابية، بهدف التصدي لكل ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من ممارسات ممنهجة في اقتحام الأقصى، لما فيه من استفزاز للجميع".