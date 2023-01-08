أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، افتتاح 10 معارض "أهلا رمضان" بمراكز المحافظة؛ لمحاربة الغلاء وبيع جميع السلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنين بأسعار مخفضة وتنافسية، في إطار توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالتوسع في فتح المعارض للسيطرة على ارتفاع الأسعار وتحقيق الانضباط بها.

وأضاف الداودي، أن المحافظة تمتلك منظومة متكاملة من المنافذ الثابتة والمتحركة؛ لبيع المواد الغذائية والاستهلاكية بأسعار مناسبة للمواطنين من خلال 766 منفذ بيع بواقع 15 منفذا لمشروعات الأمن الغذائي التابعة لمحافظة قنا و48 منفذ أمن غذائي بمراكز المدن، و10 معارض أهلا رمضان، و16 منفذا ثابتا، و4 متحركات تابعة لجهاز "أمان"، و13 منفذا ثابتا، و9 متحركة تابعة لجهاز "الخدمة الوطنية"، و26 منفذا ثابتا، و9 متحركة تابعة "للشركة المصرية لتجارة الجملة"، و481 منفذا تابعا لـ"جمعيتي"، و123 منفذا للجمعيات الاستهلاكية، و12 منفذا للمجمعات الاستهلاكية.

وأشار إلى أن محافظة قنا والوحدات المحلية التابعة لها تقدم جيمع التسهيلات من حيث توفير الأراضي، والتجهيزات اللازمة لإقامة المعارض؛ لتشجيع كبار التجار على بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وتابع محافظ قنا، أن الدولة نجحت في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتقليل حدة التأثيرات السلبية المصاحبة للأزمة العالمية الراهنة على المواطنين، لا سيما ما يتعلق منها بتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية، وخفض أسعارها، وذلك من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات والتخفيضات على أسعار مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية .