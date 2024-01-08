وزير لبناني: مستعدون لتطبيق القرار 1701 بحذافيره إذا انسحبت إسرائيل من أرضنا المحتلة

اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، مع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، ظهر اليوم الاثنين، في السرايا.

وبحسب ما نشرته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أوضح «بو حبيب» أن اللقاء تناول الوضع في جنوب لبنان»، مستعرضًا لقائه الأسبوع الماضي مع مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

ولفت إلى أنه «سيستقبل وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بريبوك»، مضيفًا: «كما هو معروف فإن الولايات المتحدة أوكلت الى أموس هوكستاين متابعة الوضع، وفي حال كانت لديه أمور إيجابية سيزور لبنان في وقت لاحق».

وأكد استعداد بلاده لتنفيذ القرار 1701 بحذافيره، الذي ينص على وجوب العودة إلى خط الهدنة لعام 1949، موضحًا أن «الأمر يعني انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية كافة، ووقف خروقها البرية والبحرية والجوية».

وأضاف: «إذا طبقت إسرائيل هذه الأمور فليس لدى لبنان أي مشكلة، وهذا ما تبلغه الحكومة اللبنانية للجميع، ومن الممكن أن يزور لبنان عدد من وزراء خارجية بعض الدول وسنعلن عنهم في الوقت المناسب».