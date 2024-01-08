طرح النجم محمد الشرنوبي أغنيته الجديدة التى تحمل عنوان "كان نفسي" على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والمنصات الرقمية، ومحطات الراديو.

الأغنية كلمات مصطفى ناصر، وألحان محمد الشرنوبى، وتوزيع موسيقى ماهر الملاخ، وإنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر.

وبدأ الشرنوبي، الترويج لأغنيته الجديدة منذ عدة أيام بطرح البوستر الدعائى لها، خاصة وأنها التعاون الأول بينه وبين المنتج محمد جابر، ونشر صورة، على صفحاته الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شوق من خلالها جمهوره ومتابعيه لأغنية كان نفسي، معلنا تعاونه الأول مع شركة "جاما ميوزيك "، للمنتج محمد جابر، وأشار فى تعليقه إلى أن هذا التعاون سيشمل العديد من المفاجآت، والاعمال الفنية المتميزة.