بن غفير ردا على جالانت: إسرائيل لن تنتصر بالانتقال لحرب استنزاف

علق وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، على تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، والتي أعلن فيها اتجاه بلاده إلى المرحلة الثالثة من الحرب على قطاع غزة، والتي ستشهد خفضاً لمستوى العمليات العسكرية المكثفة والانتقال نحو العمليات الخاصة.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الاثنين: «التقارير التي أفادت بأن المجلس الوزاري المصغر قرر الانتقال إلى نشاط محدود في غزة، بمثابة إعلان بنهاية الحرب قبل الحسم والانتقال إلى حرب الاستنزاف».

ورأى بأن «مجلس الحرب المصغر لا يمتلك تفويضًا بإعلان الانتقال لمرحلة جديدة»، معقبًا: «هذه ليست الطريقة التي سننتصر بها!»، بحسب تعبيره.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الاثنين، لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، إن إسرائيل تتجه إلى المرحلة الثالثة من الحرب على قطاع غزة، والتي ستشهد خفضاً لمستوى العمليات العسكرية المكثفة والانتقال نحو العمليات الخاصة، لكنها ستكون مرحلة أطول من المرحلتين السابقتين.

وأشار جالانت، للصحيفة الأمريكية إلى أن سبب الهجمات الإسرائيلية القوية هو «شدة التهديد التي تواجهه إسرائيل»، حسب زعمه.

وأضاف: «الهدف ليس فقط تدمير حماس التي تدعمها إيران، بل العمل بقوة كبيرة لردع الأعداء المحتملين الآخرين، حلفاء طهران أيضاً، بما في ذلك حزب الله».

وذكر أن مفهوم الدفاع تغيّر بالنسبة لإسرائيل بعد الحرب وأحداث السابع من أكتوبر، مضيفًا: «وجهة نظري الأساسية هي أننا نقاتل محوراً وليس عدواً واحداً، وإيران تبني قوة عسكرية حول إسرائيل من أجل استخدامها ضدنا».

وشدد على أن إسرائيل لن تتخلى عن أهدافها المتمثلة في «تدمير حماس وإنهاء سيطرتها على غزة، وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين»، وفق ما جاء بالصحيفة الأمريكية.