وزير الخارجية السعودي وبوريل يناقشان تطورات الوضع في غزة

استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في محافظة العُلا، اليوم الاثنين، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، استعرض الجانبان، العلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبي، كما ناقشا تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة حيالها، لاسيما على الصعيد الإنساني.

وفي وقت سابق، قال مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إنّ 85% من سكان غزة أصبحوا نازحين، و100% يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بينما مئات الآلاف في غزة بلا مأوى.

وأضاف عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أنّه تبادل الحديث مع فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، حول الوضع الإنساني المروع الذي يعيشه قطاع غزة.

ونوه «بوريل» أنّ قطاع غزة يستقبل أقل من نصف الشاحنات التي كانت تدخل غزة قبل الحرب، مشيرًا إلى أنّ 150 من موظفي «أونروا» قُتلوا في غزة.