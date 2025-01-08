قال شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن نظام البكالوريا المصرية الجديدة المقترح كبديل الثانوية العامة يخفف العبء عن أولياء الأمور والطلاب، ويتيح نظامًا تعليميًّا متعدد الفرص والمحاولات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن إجمالي المواد التي ستتم دراستها على مدار سنتين هو سبع مواد، موضحًا أن هذا الهدف من هذا النظام ليس الحفظ والتلقين.

وأشار إلى أن هذا النظام يتعامل على أن الطالب يدرس المواد الذي يرغب في دراستها بشكل فعلي عن طريق شعب متعددة، بحيث لم يعد الأمر يقتصر على 3 شُعب لكنه يتضمن شعبة الطب وعلوم الحياة ، والهندسة وعلوم الحاسب، والأعمال، والآداب والفنون، وذلك في الصف الثاني الثانوي.

ولفت إلى أن هذا المقترح الذي تم تقديمه اليوم لمجلس الوزراء سيتم طرحه للحوار المجتمعي ومن ثم سيتم عرضه على البرلمان، وهي خطوات رئيسية لازمة قبل الموافقة على النظام الجديد.

وأوضح أن هذا النظام سيتم تطبيقه على الطلاب الذين سيلتحقون بالصف الأول الثاني في العام المقبل.

ولفت إلى أنه في النظام الجديد، توجد مواد أساسية في الصف الأول الثانوي وهي داخل المجموع وتشمل التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ والرياضيات والعلوم المتكاملة والفلسفة والمنطق واللغة الأجنبية الأولى، بجانب مادتين خارج المجموع، وهما اللغة الأجنبية الثانية والبرمجة وعلوم الحاسب.

وأوضح أنه في الصف الثاني الثانوي، توجد مواد أساسية ثابتة لا تتغير بتغيُّر الشعب وهي اللغة العربية والتاريخ واللغة الأجنبية الأولى، ويختار مادة واحدة من المواد التخصصية، يختار طالب شعبة الطب وعلوم الحياة إما الرياضيات أو الفيزياء، وطالب شعبة الهندسة وعلوم الحاسب يختار إما الكيمياء أو البرمجة، وطالب شعبة الأعمال يختار إما محاسبة أو إدارة أعمال، وطالب شعبة الآداب والفنون يختار إما علم نفس أو اللغة الأجنبية الثانية.

وأفاد بأنه بهذا الأمر، يكون عدد المواد التي يدرسها الطالب في الصف الثاني الثانوي هو أربع مواد فقط، مؤكدا أن الطالب تكون لديه محاولتان للامتحان هما دور أول ودور ثان بالدرجة الكاملة وحتى لو كان ناجحًا في الدور الأول على أن يتم تحصيل الدرجة الأعلى.

وأوضح أن دخول الامتحان بعد المرة الأولى يكون بمقابل مادي (500 جنيه للمادة)، لافتًا إلى أن المحاولة الثانية تكلف الدولة لجانًا وأوراقًا وملاحظين ومراقبة ما يجعل هناك تكلفة موجودة بالفعل وتتحملها الوزارة.

ونوه بأن الطالب في الصف الثاني الثانوي يرغب في تحسين درجة في أي مادة، تكون لديه فرص للتحسين أيضًا في الصف الثالث.

وفيما يتعلق بالصف الثالث الثانوي، أوضح أن المادة الأساسية بجميع الشعب هي مادة التربية الدينية وتضاف للمجموع، باعتبار أن الطالب درس في الصف الثاني اللغة العربية والتاريخ واللغة الأجنبية الأولى.

وأكَّد أنه فيما يتعلق بالمواد التخصصية، فإن طالب شعبة الطب وعلوم الحياة سيدرس مادتي الأحياء والكيمياء كمستوى رفيع، وطالب شعبة الهندسة وعلوم الحاسب يدرس الرياضيات والفيزياء، وطالب شعبة الأعمال يدرس الاقتصاد والرياضيات، وطالب شعبة الآداب والفنون يدرس الجغرافيا والإحصاء.