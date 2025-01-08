استشهاد 25 فلسطينيا في ضربات للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة

استشهد 25 فلسطينيا بينهم 7 أطفال، مساء الثلاثاء، في قصف للجيش الإسرائيلي على خان يونس، وجباليا البلد، في قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفسلطينية (وفا) أن "طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت خيمة تؤوي نازحين غرب مدينة خان يونس، جنوب القطاع، ما أدى لاستشهاد خمسة أطفال، فيما استشهد مواطنان إثر استهداف الاحتلال مركبة في حي المنارة جنوب شرق المدينة، وثلاثة مواطنين بينهم طفلان جراء استهداف منزل لعائلة محارب".

وأضافت أن "سبعة مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في منطقة قيزان رشوان جنوب خان يونس".

وفي جباليا البلد، شمال القطاع، "استشهد ثمانية مواطنين وأصيب آخرون إثر قصف الاحتلال منزلا لعائلة ريحان في شارع غزة القديم"، بحسب الوكالة.

وأشارت وفا إلى ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023،إلى 45885 شهيدا ونحو 109 آلاف ومئتي جريح ، في حصيلة غير نهائية، "إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم".





