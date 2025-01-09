مصطفى شوبير: لا توجد مشاكل في الأهلي وسنعود بنتيجة جيدة من أبيدجان

يثق مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، في تحقيق نتيجة إيجابية خلال مواجهة ستاد أبيدجان في بطولة دوري أبطال إفريقيا، مشددًا على عدم وجود مشاكل في النادي.

الأهلي يستعد لمواجهة فريق ستاد أبيدجان الإيفواري، يوم السبت المقبل، على ملعب فليكيس بواني، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال وسام أبو علي في تصريحات تلفزيوينة عبر قناة «الأهلي»: «لا توجد مشاكل في الأهلي، ولا نحتاج لتصدير ذلك من الأساس، تصدرنا جدول الدوري من جديد وسنحقق نتيجة إيجابية في كوت ديفوار وهناك مباراة أخرى أمام أورلاندو في القاهرة، وفي الموسم الماضي حققنا الدوري وإفريقيا والكأس».

وأضاف: «من الوارد أن يحدث اهتزاز في المستوى هذا طبيعي، لكن كل ما نحتاجه وقتها دعم الجماهير، لا نحب ألا نجد الجماهير في المدرجات، الجماهير تدفعنا للأمام».

وتطرق مصطفى شوبير للحديث عن علاقته بمحمد الشناوي، قائد الفريق والحارس الأساسي، بقوله: «تحدثنا في هذا الأمر كثيرًا ونحن لا نمر بأي مشاكل إطلاقًا.. المدرب يختار من يشارك ونحترم هذا القرار بنسبة مليون %».

وأتم: «أريد أن أسأل سؤال لو وجدنا الشناوي هو من يبدأ المباراة فلماذا أغضب منه هو؟، أحزن من المدرب على الأقل لكن لماذا الشناوي؟ وهذا لم يحدث من الأساس والكل يتقبل القرارات».

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعته في دوري أبطال إفريقيا برصيد 7 نقاط، فيما يحتل أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي المركز الأول برصيد 8 نقاط، ويحتل شباب بلوزداد المركز الثالث برصيد 6 نقاط.