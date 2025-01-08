السكة الحديد: تشغيل قطارات إضافية خلال إجازة نصف العام الدراسي

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بدء تشغيل القطارات الإضافية بمناسبة إجازة نصف العام الدراسي، حيث تقرر تشغيل 8 قطارات إضافية على خط (القاهرة / أسوان) والعكس، اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 22 يناير الجاري، بالإضافة إلى القطارات الموجودة يوميا.

وقالت الهيئة، في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه هذا تقرر تشغيل هذه القطارات لتلبية رغبات المسافرين من الشركات السياحية وطلاب الجامعات والهيئات المختلفة، بهدف استيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب وللمساهمة في تنشيط السياحة الداخلية بمدن الوجه القبلي، في إطار حرص الهيئة على تقديم أفضل خدمة للركاب، وفي ظل التحديث المستمر بكل قطاعات الهيئة وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة.

وأضافت أنه تقرر تشغيل خدمة جديدة بعدد قطارين (ثانية فاخرة) على خط (القاهرة / أسوان) والعكس، حيث تقرر تشغيل قطار 984 (ثانية فاخرة) (القاهرة / أسوان) بدءا من 22 يناير الجاري، ولحين صدور تعليمات أخرى، حيث يقوم من القاهرة الساعة 21:50 مساءا ويصل أسوان الساعة 10:05 صباح اليوم التالي.

وأشارت الهيئة إلى تشغيل قطار 985 (ثانية فاخرة) (أسوان / القاهرة) اعتبارا من يوم الخميس الموافق 23 يناير الجاري، ولحين صدور تعليمات أخرى، حيث يقوم من أسوان الساعة 18:00 مساءا ويصل القاهرة الساعة 06:45 صباحا.

وأكدت هيئة السكة الحديد أنه تقرر تشغيل قطارين (تالجو) على خط (القاهرة / الأقصر) والعكس اعتبارا من يوم الأربعاء 22 يناير الجاري، حيث سيتم تشغيل قطار 2040 (تالجو) (القاهرة / الأقصر) حتى يوم الخميس الموافق 20 فبراير المقبل، ليقوم من القاهرة الساعة 20:15 مساءا ويصل الأقصر الساعة 05:10 صباحا.

وتابعت أنه بداية من يوم الخميس الموافق 23 يناير الجاري سيتم تشغيل قطار 2041 (تالجو) (الأقصر / القاهرة) حتى يوم الجمعة الموافق 21 فبراير القادم، حيث يقوم من الأقصر الساعة 08:30 صباحا ويصل القاهرة 17:25 مساءا.

وقررت الهيئة تشغيل 4 قطارات (ثالثة مكيفة) على خط (القاهرة / أسوان) والعكس، حيث تقرر تشغيل قطار 1938 (ثالثة مكيفة) (القاهرة / أسوان) اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 22 يناير الجاري حتي يوم الخميس الموافق 20 فبراير القادم، والذي يقوم من القاهرة الساعة 22:50 مساءا ويصل أسوان الساعة 11:50 صباحا.

وقالت الهيئة إنه من المقرر تشغيل قطار 1937 (ثالثة مكيفة) (أسوان / القاهرة) اعتبارا من يوم الخميس 23 يناير الجاري حتى يوم الجمعة الموافق 21 فبراير القادم، حيث يقوم من أسوان الساعة 22:30 مساءا ويصل القاهرة الساعة 11:15 صباحا، كذلك تشغيل قطار 1940 (ثالثة مكيفة) (القاهرة / أسوان)، حيث يقوم من القاهرة الساعة 00:35 صباحا ويصل أسوان الساعة 12:30 ظهر اليوم التالي.

وتابعت الهيئة أنه تقرر تشغيل قطار 1939 (ثالثة مكيفة) (أسوان / القاهرة) اعتبارا من يوم الخميس الموافق 23 يناير الجاري وحتى يوم السبت الموافق 22 فبراير القادم، حيث يقوم من أسوان الساعة 21:30 مساءا ويصل القاهرة الساعة 10:25 صباح اليوم التالي.