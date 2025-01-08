الخارجية الصينية: مستعدون لتعزيز التعاون في إطار بريكس الكبرى

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون، اليوم، عن استعداد الصين للعمل مع جميع دول مجموعة بريكس لتبني روح الانفتاح والشمول والتعاون المربح للجميع، وتعزيز التنمية عالية الجودة للتعاون في إطار بريكس الكبرى.

جاءت تصريحات قوه في مؤتمر صحفي تعليقاً على الأخبار التي تفيد بأن البرازيل، التي تتولى رئاسة مجموعة بريكس لعام 2025، أعلنت أن إندونيسيا أصبحت عضوا كامل العضوية في مجموعة بريكس.

وقال قوه: "ترحب الصين ترحيبا حارا بالانضمام الجديد إلى عائلة بريكس".

وأشار قوه إلى أن آلية تعاون مجموعة بريكس نشأت في ظل الصعود الجماعي للأسواق الصاعدة والدول النامية. وهذا هو أيضا ما يراه العالم أمراً يصب في مصلحة السلام والتنمية المشتركة في العالم والحوكمة العالمية الأفضل.

وتابع قوه: "أصبحت مجموعة بريكس منصة حيوية لتعزيز التضامن والتعاون بين بلدان الجنوب العالمي، وقوة رئيسية تدفع إصلاح نظام الحوكمة العالمي"، مضيفا أن المستقبل يحمل إمكانات واعدة هائلة لتعزيز التعاون بين بلدان بريكس