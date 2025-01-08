بزشكيان: لدى إيران والعراق مخاوف مشتركة بشأن سوريا

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكیان، إن «العلاقات بين إيران والعراق، مستمرة في أعلى المستويات، ويتسع نطاق التعاون الثنائي بينهما على مختلف المستويات يومًا بعد يوم».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي في طهران، اليوم الأربعاء، أن «لدى البلدين هواجس ومخاوف مشتركة فيما يتعلق بالتطورات الراهنة في سوريا».

وأشار إلى أن «استقرار وسلام سوريا، والحفاظ على وحدة أراضيها، ومواجهة أنشطة الجماعات الإرهابية، وضرورة انسحاب الكيان الصهيوني من المناطق المحتلة، والاهتمام بالمشاعر الدينية وخاصة فيما يتعلق بالبقاع والأماكن المباركة للشيعة، كانت من بين هذه المخاوف».

وأكد أن إيران تعتبر أمن الشعب العراقي وتنميته جزءا من مصالحها، قائلًا إن «طهران لن تتخلى عن أي مساعدة أو تعاون في هذا الاتجاه».

ولفت إلى أن «العراق دولة مجاورة مهمة وشريك استراتيجي لبلاده»، موضحًا أن «إيران تريد دائمًا السلام والاستقرار والتنمية للمنطقة».

وشدد على أن «أمن ونمو ورفاهية الشعب العراقي أمر مهم للغاية بالنسبة لطهران».