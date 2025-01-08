23 لاعبا في قائمة المصري لمباراة إنيمبا بالكونفدرالية

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري بقيادة علي ماهر عن قائمة لاعبيه للسفر إلى نيجيريا استعدادا لمباراته بالجولة الخامسة من دور المجموعات للنسخة 22 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية والتي تجمعه بمضيفه فريق إنيمبا النيجيري والمقرر إقامتها في السادسة مساء الأحد 12 يناير على ستاد جودسويل أكبابيو بمدينة أويو النيجيرية .

وضمت القائمة 23 لاعبا جاءوا على النحو التالي :

«محمود جاد، محمود حمدي، محمد شحاتة، باهر المحمدي، محمد دبش، خالد صبحي، محمد هاشم، عمرو سعداوي، حسن علي، أحمد عيد، محمود حمادة، يوسف الجوهري، محمد الشامي، عبد الرحيم دغموم، كريم بامبو، خالد الغندور، محمد مخلوف، أحمد القرموطي، سامادو أتدجيكو، ليستويل أمانكونا، صلاح محسن، فخر الدين بن يوسف، بابا بادجي».