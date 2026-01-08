عمر خيرت يفتتح مهرجان فنون العلا بحفل موسيقي 16 يناير

يستعد الموسيقار عمر خيرت لإحياء حفل موسيقي في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية، وذلك يوم 16 يناير الجاري في قاعة المرايا، ليكون الافتتاح الرسمي لمهرجان "فنون العلا"، الذي يستمر حتى شهر فبراير المقبل.

ويشهد المهرجان إقامة حفلات وعروض موسيقية تستضيف نجوم وفنانين عالميين ومحليين خلال الفعالية الشتوية التي تحتفي بالفن والموسيقى في العلا.

وأعلنت الجهة المنظمة عن أسعار تذاكر الحفل، التي تبدأ من الفئة البرونزية بقيمة 500 ريال سعودي، مرورًا بالفئة الفضية 700 ريال سعودي، ثم الفئة الذهبية 900 ريال سعودي، فيما تبلغ قيمة أعلى فئة 9900 ريال سعودي، وتشمل ثمانية مقاعد في جناح المرايا.

ووصفت الجهة المنظمة الحفل بالقول: "أمسية موسيقية من العمر.. عمر خيرت في العلا.. استعدوا لليلة تعانق فيها الألحان الذاكرة، وتمتزج فيها روائع المؤلف الكبير مع جمال المرايا الخيالي".

ويُذكر أن آخر حفلات عمر خيرت كانت في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية يومي 5 و6 يناير الجاري، حيث قدم خلالها باقة من أشهر مقطوعاته الموسيقية، إضافة إلى حفل سابق على خشبة أوبرا دبي في ديسمبر الماضي، بعد تعافيه من وعكته الصحية.