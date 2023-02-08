رئيس الوزراء العراقي: العراق حاضن للطوائف ويعتز بتنوعه الإثني

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أن العراق حاضن للطوائف ويعتز بتنوعه الإثني ومكوناته الأصيلة التي تعكس عمقه الحضاري.

جاء ذلك خلال لقائه مع بطريرك السريان الكاثوليك الانطاكي على العالم غبطة مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان والوفد المرافق له، بحضور وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية، إيفان فائق والنائب السيد دريد جميل يشوع.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية "واع "، فإن السوداني ناقش مع يونان والوفد المرافق له واقع المسيحيين في العراق، والسبل الكفيلة برعاية المكونات العراقية المتنوعة.

ورحب السوداني، بالوفد الضيف، مؤكداً أن العراق حاضن للطوائف وهو يعتز بتنوعه الإثني ومكوناته الأصيلة التي تعكس عمقه الحضاري، موضحا أن الحكومة تعتزم إنشاء صندوق لإعادة إعمار مناطق سهل نينوى وسنجار".

ومن جهته، شكر بطريرك السريان الكاثوليك الانطاكي، السوداني .. مشيدا بإجراءات الحكومة خلال 100 يوم التي عكست وجه العراق الجديد، وتحديداً في ملف تمليك أراضي الإيزيديين وبعض المسيحيين، والمبادرة الأخوية بخصوص المنكوبين في سوريا، مؤكداً دعم قطاع التربية لإشاعة المحبة والإخاء والسلم الاجتماعي.