رئيس الكونغو الديمقراطية يؤكد رغبته في تعزيز آفاق التعاون مع مصر

أكد رئيس جمهورية الكونجو الديمقراطية فليكس أنطوان تشيسيكيدي، العلاقات التاريخية الممتدة مع مصر ورغبته في تعزيز آفاق التعاون بين البلدين، مثمنا العلاقات الأخوية التي تربطه بالرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال تسلم رئيس جمهورية الكونجو الديمقراطية فليكس انطوان تشيسيكيدي، أوراق اعتماد السفير هشام عبدالسلام المقود، سفيرا فوق العادة لجمهورية مصر العربية لدى جمهورية الكونجو الديمقراطية حيث أقيمت مراسم الاستقبال بالقصر الجمهوري في العاصمة كينشاسا، حسبما ذكرت السفارة المصرية في كينشاسا في بيان اليوم الأربعاء.

وأعقب تقديم أوراق الاعتماد، عقد لقاء ثنائي بين الرئيس الجمهورية والسفير المصري، بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، ومدير مكتب رئيس الجمهورية، والمستشارة السياسية لرئيس الجمهورية، وتناول اللقاء بحث مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد السفير هشام المقود، تطلعه للعمل على تطوير العلاقات بين مصر والكونغو والبناء على ما تم تحقيقه بالفعل، مشيرا إلى الأهمية الخاصة التي توليها الدولة المصرية لعلاقتها مع جمهورية الكونجو الديمقراطية.