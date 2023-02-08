صدرت مذكرات رئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي، اليوم الأربعاء في اليابان، بعد سبعة أشهر من مقتله عقب تعرضه لإطلاق نار خلال تجمع انتخابي.

وفي المذكرات، قال الرئيس الصيني شي جين بينج، لرئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي، إنه ربما لم يكن لينضم إلى الحزب الشيوعي لو كان قد ولد في الولايات المتحدة، وإنه كان سينضم للحزب الديمقراطي أو الحزب الجمهوري.

ونقل عن شينزو آبي، القول في مذكراته إن الرئيس الصيني "بعبارة أخرى، لم ير أي طائل من حزب لا يحظى بسلطة سياسية"، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

ويروي الكتاب، الذي يستند إلى مقابلات رئيس الوزراء الراحل آبي، تفاصيل لقاءاته مع قادة العالم الآخرين ومنهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي وصفه بأنه "ودود بشكل مدهش" ومولع بروح الدعابة السوداء.

ووصف آبي، في المذكرات، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأنه شخص يميل إلى إجراء مكالمات هاتفية طويلة، ومعظمها حول لعبة الجولف.

واستقال آبي في عام 2020، وسط انتقادات لتعامله مع جائحة كوفيد -19.

وشغل سابقا رئيس الوزراء الحالي فوميو كيشيدا منصب وزير الخارجية الياباني في إدارة آبي، وينظر إلى الكثير من سياساته على أنها استمرار لإرث رئيسه السابق.