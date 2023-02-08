الأمن الأمريكي يرفع حالة الاستعداد قبيل إلقاء الرئيس بايدن خطاب حالة الاتحاد

رفعت السلطات الأمريكية في العاصمة واشنطن من حالة الاستعداد الأمني قبيل إلقاء الرئيس جو بايدن خطاب حالة الاتحاد، وهو خطاب سنوي يلقيه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أمام جلسة مشتركة للكونجرس الأمريكي (مجلسي النواب والشيوخ) في مبنى الكابيتول.

وذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن شرطة الكونجرس الأمريكية تتعقب منشورات وسائل التواصل الاجتماعي المتعلقة بمهاجمة مبنى الكونجرس الأمريكي، موضحة أن الشرطة وغيرها من أجهزة إنفاذ القانون في جميع أنحاء واشنطن قد رفعت من مستوى الإجراءات الأمنية تزامناً مع خطاب حالة الاتحاد بعد ساعات.

وأضافت القناة أن من بين الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها إقامة سياج غير قابل للتوسع حول مبنى الكابيتول خلال عطلة نهاية الأسبوع .. مشيرة إلى أن بعض المعنيين يقولون إن الولايات المتحدة لا تزال في بيئة تهديد متزايدة في ظل أعمال عنف محتملة موجهة ضد المشرعين وإنفاذ القانون، وفقاً لنشرة شعبة الاستخبارات والتنسيق بين الوكالات التابعة لمبنى الكابيتول والتي تم تداولها في الأيام الأخيرة.