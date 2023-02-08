بايدن: سنعمل على حماية أنفسنا إذا هددت الصين سيادتنا

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطابه عن حالة الاتحاد ليل الثلاثاء/الأربعاء إن الولايات المتحدة ستعمل على حماية نفسها إذا هددت الصين سيادتها.

وأوضح بايدن أنه ملتزم بالعمل مع الصين حيثما كان بإمكانها تعزيز المصالح الأمريكية وإفادة العالم.

وأضاف: "لكن لا تخطئوا في ذلك: كما أوضحنا الأسبوع الماضي، إذا هددت الصين سيادتنا، فسوف نعمل على حماية بلدنا. وفعلنا ذلك".

وأسقطت الولايات المتحدة يوم الأحد منطادا تقول واشنطن إنه للتجسس، حلق فوق البلاد لعدة أيام، وذلك بصاروخ قبالة ساحل المحيط الأطلسي في ولاية ساوث كارولينا.

وقال بايدن إنه أوضح للرئيس الصيني شي جين بينج أن الولايات المتحدة تسعى إلى المنافسة وليس الصراع.

وتابع: "لن أعتذر عن أننا نستثمر لجعل أمريكا قوية. الاستثمار في الابتكار الأمريكي، وفي الصناعات التي ستحدد المستقبل، والتي تعتزم حكومة الصين الهيمنة عليها".

وقال بايدن إن العالم يواجه تحديات خطيرة.

وأضاف: "لكن في العامين الماضيين، أصبحت الديمقراطيات أقوى، وليست أضعف. لقد أصبحت الأنظمة الاستبدادية أضعف، وليست أقوى".

وقال: "الحلفاء يتقدمون وينفقون أكثر ويفعلون المزيد. وتتشكل الجسور بين الشركاء في المحيط الهادئ وأولئك في المحيط الأطلسي. وأولئك الذين يراهنون ضد أمريكا يتعلمون مدى خطأهم".

وأضاف: "ليس رهانا جيدا أبدا المراهنة ضد أمريكا".