قلق أممي إزاء مصير المدنيين بسبب تقدم القوات الإسرائيلية نحو رفح

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق إزاء مصير السكان المدنيين بسبب تقدم القوات البرية الإسرائيلية نحو رفح في جنوب قطاع غزة.

وقال منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث في جنيف مساء الأربعاءإن "ظروفهم المعيشية سيئة للغاية، فهم يفتقرون إلى الضروريات الأساسية للبقاء على قيد الحياة، ويطاردهم الجوع والمرض والموت".

ووفقا لأرقام الأمم المتحدة، يعيش أكثر من مليون شخص الآن في ظروف مكتظة في المدينة التي تقع على الحدود مع مصر مباشرة.

وهذا هو أربعة أضعاف ما كان عليه قبل بدء العمل العسكري الإسرائيلي ردا على الهجمات التي ارتكبها المسلحون الفلسطينيون في إسرائيل في 7 أكتوبر.

وقال جريفيث إنه وفقا لأرقام وزارة الصحة في غزة، استشهد أكثر من 27 ألفا و500 شخص في قطاع غزة منذ ذلك الحين، ومن شأن المزيد من القتال في رفح أن يزهق المزيد من الأرواح.

ومن شأنه أيضا أن يجعل عمليات المعونة الإنسانية الصعبة بالفعل أكثر صعوبة، وقال جريفيث: "ببساطة: هذه الحرب يجب أن تنتهي".