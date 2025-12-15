فاسكو دا جاما يتأهل لنهائي كأس البرازيل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تأهل فريق فاسكو دا جاما للمباراة النهائية لكأس البرازيل لكرة القدم رغم خسارته أمام مضيفه فلومينينسي بنتيجة صفر / 1 في إياب الدور قبل النهائي، في وقت مبكر من اليوم الإثنين.

وتفوق فلومينينسي في المباراة بهدف ذاتي سجله باولو هنريكي لاعب فاسكو دا جاما بالخطأ في مرماه بعد مرور 36 دقيقة، ليعوض خسارته بنتيجة 1 / 2 في مباراة الذهاب.

ولجأ الفريقان لركلات الترجيح التي حسمها فاسكو دا جاما لصالحه بنتيجة 4 / 3.

وتأهل فاسكو دا جاما لمواجهة كورينثيانزفي المباراة النهائية التي ستقام بنظام الذهاب والإياب يومي 18 و21 ديسمبر.

وكان كورينثيانز تأهل بعدما تبادل الفوز أيضا ذهابًا وإيابًا أمام كروزيرو، قبل أن يحسم الصعود بتفوقه بنتيجة 5 / 4 بركلات الترجيح.