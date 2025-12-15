ضبط سيدة تدير نادى صحي بدون ترخيص لممارسة الأعمال المنافية للآداب في القاهرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألقت مباحث الآداب القبض على سيدة تدير نادى صحى "بدون ترخيص" لممارسة الأعمال المنافية للآداب في القاهرة.



وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة إدارة (سيدة) نادى صحى "بدون ترخيص" كائن بمنطقة الشروق بالقاهرة واستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية.

تم استهداف النادي وأمكن ضبطها وبصحبتها (6 سيدات، شخصين "يحمل أحدهما جنسية إحدى الدول")، وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

يأتي ذلك فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.