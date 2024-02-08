إعلام عبري: إصابة ضابط وجنديين جراء استهداف حزب الله قاعدة عسكرية في كريات شمونة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بإصابة ضابط وجنديين، أحدهم بحالة خطرة، في استهداف حزب الله لقاعدة عسكرية في كريات شمونة.

وقالت الإذاعة اليوم الخميس، إن صاروخا مضادا للدبابات أطلقه حزب الله أصاب مستوطنة «كريات شمونة» قرب حدود لبنان الجنوبية، وفق وكالة الأناضول.

وأضافت، أن الجيش الإسرائيلي ردّ بقصف مصدر النيران بالمدفعية، دون مزيد من التفاصيل.

وأعلن حزب الله، في بيان، استهداف مقر قيادة اللواء الشرقي 769 التابع لفرقة الجليل 91 في ثكنة كريات شمونة بالأسلحة المناسبة، في الساعة 8:35 (بالتوقيت المحلي)، دعما للعشب الفلسطيني.

في المقابل ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف تلة حمامص وسهل مرجعيون جنوب البلاد.

وأضافت الوكالة: «كما أغار الطيران الإسرائيلي على بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان»، دون مزيد من التفاصيل.