مقتل 3 عسكريين جراء سقوط حوامة قتالية جنوبي غرب الجزائر

لقي ثلاثة عسكريين حتفهم إثر سقوط حوامة عسكرية قتالية تابعة لسلاح الجو الجزائري.

وكشفت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان صحفي اليوم الخميس، عن أن الحادث وقع ليلة أمس الأربعاء بالقرب من مطار المنيعة جنوبي غرب البلاد.

وتقدم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، وفق بيان رئاسة الجمهورية، بأسمى عبارات التعازي والمواساة إلى أسر القتلى وإلى كل أفراد الجيش الوطني الشعبي.

وأوضح بيان وزارة الدفاع الوطني أنه "أثناء القيام بطلعة تدريبية ليلية مبرمجة، سقطت ليلة أمس، في حدود الساعة 00ر21، حوامة عسكرية قتالية من نوع (MI-171) تابعة لقيادة القوات الجوية، بضواحي مطار المنيعة بالناحية العسكرية الرابعة، مما أسفر عن استشهاد طاقمها المتكون من ثلاثة أفراد".

وأشارت الوزارة إلى أنه "إثر هذا الحادث الأليم، أمر الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بفتح تحقيق لمعرفة أسباب وملابسات الحادث".