إطلاق البوستر الرسمي للدورة الـ25 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة

كشفت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، عن بوستر الدورة الـ25، والتي يرأسها الناقد السينمائي عصام زكريا، والمقرر إقامتها في الفترة من 28 فبراير الجاري حتى 5 مارس المقبل بمحافظة الإسماعيلية.

البوستر من تصميم الفنان التشكيلي الكبير أحمد اللباد، الذي أوضح في بيان صحفي له، أن تصميم البوستر مستوحى من ملامح متعددة، مشيرًا إلى أن هذه الملامح تبدأ بـ"العرض" السينمائي وأجواء الظلام الملهم لقاعات عرض الأفلام، وسحر إضاءة أجهزة العرض التي تطلق في كل مرة مخروط إضاءتها المؤثر لتعرض عبره الفيلم بدهشة، وتثير الفضول والمتعة، وحضور طيور النورس (وهي أشهر طيور الإسماعيلية) المتقاطعة والمتأثرة بلفحات تلك الإضاءة بما يمزج ما بين ليل المدينة الفريدة وظلام القاعات المتخصصة.

ومن المنتظر أن تعلن إدارة المهرجان عن كل التفاصيل الخاصة بالدورة المقبلة، خلال الأيام القادمة.

من جانبه أكد الناقد عصام زكريا رئيس مهرجان الإسماعيلية، أنه يجري حاليًا وضع اللمسات النهائية لجميع البرامج المكونة من المسابقات الرئيسية المعروفة للأفلام التسجيلية الطويلة والقصيرة، والأعمال الروائية القصيرة وأفلام التحريك، وكذلك البرامج والورش المقامة بالدورة الـ25.

يذكر أن المهرجان يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر، ويعد المهرجان أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام التسجيلية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1991