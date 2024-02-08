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أصدر المهندس موفق محمود ساري، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، القرار رقم 94 بنقل المهندس محمد جمعة سرور القائم بتسيير أعمال مدير الإدارة الزراعية بمركز أبو حمص لتسيير أعمال مدير الإدارة الزراعية بالدلنجات، ونقل المهندس حاتم حمدى موسى الشيخ القائم بتسيير أعمال مدير الإدارة الزراعية بالدلنجات لتسيير أعمال الإدارة الزراعية بمركز حوش عيسى.

كما تم نقل المهندس يوسف عوض علي الشيخ القائم بتسيير أعمال مدير الإدارة الزراعية بحوش عيسى لتسيير أعمال مدير الإدارة الزراعية بمركز أبو حمص، ونقل المهندس ممدوح السيد أبو دنيا القائم بتسيير أعمال مدير الإدارة الزراعية بكفر الدوار لتسيير أعمال مدير إدارة الأراضي والمياه بالمديرية، ونقل المهندس إسماعيل عبدالستار شريف القائم بتسيير أعمال مدير إدارة التعاون الزراعي بدمنهور لتسيير أعمال مدير الإدارة الزراعية بكفر الدوار.

وتكليف المهندس محمد فتحي عمارة مشرف إدارتي تعاون دمنهور وأبو حمص لتسيير أعمال مدير إدارة التعاون الزراعي بدمنهور، ونقل المهندس محمد محمد الصعيدي القائم بتسيير أعمال مدير الإدارة الزراعية بمركز شبراخيت لتسيير أعمال مدير الإدارة الزراعية بمركز الرحمانية، ونقل المهندس عماد حمدي جاب الله غازي القائم بتسيير أعمال مدير الإدارة الزراعية بمركز الرحمانية لتسيير أعمال مدير الإدارة الزراعية بمركز شبراخيت، وذلك لحين شغل هذه الوظائف بالطرق القانونية.

يأتي ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 79 بشأن نظام الإدارة المحلية واللائحة التنفيذية، وعلى القانون 81 لسنة 2016 بشأن نظام الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية، وعلى المذكرة المقدمة من المهندس محمود عبدالمجيد هليل مدير عام الشئون الزراعية، ولصالح العمل، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كلا فيما يخصه اعتباراً من تاريخه.