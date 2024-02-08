أكبر تكتل معارض بالبرلمان الألماني: مصداقية ألمانيا في تحقيق التزاماتها تجاه الناتو على المحك

اتهمت الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي وهو أكبر تكتل معارض بالبرلمان الألماني "بوندستاج" حكومة أولاف شولتس بتعريض أهداف الحكومة الخاصة بتوسيع نطاق الجاهزية الدفاعية الألمانية للخطر، وذلك قبل زيارة شولتس للولايات المتحدة الأمريكية.

وقال المتحدث باسم شؤون الدفاع بالكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، فلوريان هان، اليوم الخميس لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "على الرغم من التصريحات الرنانة، فلن يكون لألمانيا أكبر جيش في إطار الناتو (حلف شمال الأطلسي) ".

وأعرب أيضا عن تشككه في أن ألمانيا ستكون قادرة - كما وعدت- على تزويد الناتو بما يسمى بـ"فرقة 2025" الجاهزة تماما للقتال في غضون عامين.

وحذر هان: "مصداقية ألمانيا على المحك"، وأشار إلى أنه في ظل التهديد القائم من خلال روسيا، فإن الحكومة الاتحادية تواجه خطر الفشل في الوفاء بالتزاماتها تجاه الناتو على الرغم من وجود الصندوق الخاص لدعم نفقات الدفاع بقيمة 100 مليار يورو.

وأشار إلى أن هناك ثغرات هائلة في مختلف القدرات الأساسية، لاسيما الدفاع الجوي، وقال: "مصداقيتنا يجب أن يكون لها الأولوية القصوى، لاسيما أمام قمة الناتو وخلال عام الانتخابات الأمريكية. الحكومة الاتحادية تتحمل المسؤولية تجاه شركائنا بالحلف ونحو شعبها".

يذكر أن المستشار الألماني أولاف شولتس يتوجه إلى واشنطن اليوم الخميس في ثالث زيارة رسمية له منذ توليه منصبه قبل عامين تقريبا. ويعتزم شولتس الالتقاء بالرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض غدا الجمعة، حيث من المقرر أن يتشاور معه بشأن المساعدات العسكرية لأجل أوكرانيا وكذلك بشأن النزاع في الشرق الأوسط وقمة الناتو المزمعة في الصيف.