قصور الثقافة تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج بشمال سيناء

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، حفلا فنيا على مسرح قصر ثقافة العريش، ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة بذكرى ليلة الإسراء والمعراج.

وشهد قصر الثقافة كلمات شارك فيها شيوخ الأزهر والأوقاف وتقديم فقرات فنية متنوعة من الإنشاد دينى لفرقة العريش للموسيقى العربية منها فقرة المولد كل الناس "إنشاد جماعي"، طلع البدر علينا "إنشاد جماعي" إلى رحاب اليثربي "إنشاد جماعي" لاجل النبى للمطرب عمر مراد، مدد يا رسول الله للمطرب حسام فيكا، مدد يا نبى للمطرب أبو الفتح عطية، الرضا والنور للمطربة د. هبة الشواربى، هلت ليالي للمطرب مراد رشيد، تم هذه الفقرات بقيادة الفنان عبدالرحمن الشوربجى، ومتابعة الفنان اسماعيل خطابى مدير الفرقة، تلى ذلك عرض فنى لفرقة المواهب بالفرع بقيادة كابتن مدحت نجيب، بإشراف أشرف المشرحاني مدير عام الفرع.

وعلى جانب آخر، نظم قصر ثقافة بئر العبد "أمسية شعرية" بمشاركة شعراء نادي شعراء البادية ببئر العبد، قدمها الشاعر منصور القديري وشارك فيها الشاعر إكريم أبو عوينة، قدم خلالها عدة قصائد شعرية وطنية وغزلية، عقد اللقاء بحي بقصرويت أحد التجمعات السكنية التابعة لقرية نجيلة بمركز ومدينة بئر العبد، إعداد الشاعر محمود الدويغرى، متابعة عبدالسميع نوفل مدير القصر.

كما قام محميد سويلم مسئول النشاط ببيت ثقافة قاطية باكتشاف وتنمية مواهب الرواد في الرسم، بمتابعة أحمد عبد الصاحى مدير البيت، قام بالإشراف العام على هذه الأنشطة والفعاليات أمل عبدالله وكيل وزارة الثقافة لاقليم القناة وسيناء الثقافي.