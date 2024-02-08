 هشام خرما يعزف موسيقى افتتاح بطولة كأس العالم للجمباز الفني - بوابة الشروق
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هشام خرما يعزف موسيقى افتتاح بطولة كأس العالم للجمباز الفني


نشر في: الخميس 8 فبراير 2024 - 7:46 م | آخر تحديث: الخميس 8 فبراير 2024 - 7:46 م

يعزف المؤلف الموسيقى هشام خرما موسيقى افتتاح بطولة كأس العالم للجمباز الفني، والتي تنطلق في القاهرة في الفترة ما بين 15 وحتى 18 فبراير الحالي، بمشاركة 393 لاعبا من 70 دولة مختلفة، وقد قام هشام خرما بتأليف موسيقى خصيصا للعرض الافتتاحي للبطولة بجانب موسيقى تسليم الجوائز ودخول كبار الضيوف، وسيتم تقديمها في عرض حيّ لهشام خرما مع الأوركسترا الخاصة به خلال حفل الافتتاح.

ويستعد الاتحاد المصري للجمباز برئاسة الدكتور ايهاب آمين لاستضافة هذا الحدث العالمي لرياضة الجمباز الفني في الصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي، حيث تضم البطولة هذه المرة أكبر عدد يشارك في بطولات كاس العالم بالإضافة إلى الأجهزة الفنية والإدارية والطبية والحكام وضيوف البطولة من الإتحاد الدولي للجمباز والاتحادات القارية.

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