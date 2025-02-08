صحيفة الرياضية: أهلي جدة يسقط فيرمينو من قائمته المحلية

كشف تقرير صحفي عن إسقاط أهلي جدة البرازيلي روبرتو فيرمينو من قائمته المحلية.

وينتهي تعاقد فيرمينو مع أهلي جدة حتى نهاية الموسم المقبل

وفقا لصحيفة «الرياضية» السعودية، أسقطت إدارة النادي الأهلي البرازيلي روبيرتو فيرمينو، مهاجم الفريق، من قائمة الليوث في الدوري السعودي وسجلت البرازيلي جالينو بدلًا منه.

أوضحت الصحيفة أن الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي، قرر إسقاط اسم روبيرتو فيرمينو من قائمة روشن.

وينصُّ نظام مسابقة الدوري على تسجيل 25 لاعبًا في القائمة، منهم ثمانية أجانب، ولاعبان من مواليد 2003، فيما تسمح القائمة الآسيوية بـ 35 لاعبًا من المسجَّلين في أنظمة الاتحاد المحلي لكرة القدم.



جدير بالذكر أن الأهلي وقَّع عقدًا مع البرازيلي جالينو حتى عام.

جدير بالذكر أن فيرمينو قد انضم إلى أهلي جدة الصيف قبل الماضي قادما من ليفربول الإنجليزي، وخاض مع أهلي جدة 53 مباراة سجل خلالها 15 هدفا، وصنع 10.