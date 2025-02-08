 صحيفة الرياضية: أهلي جدة يسقط فيرمينو من قائمته المحلية - بوابة الشروق
السبت 8 فبراير 2025 12:14 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

صحيفة الرياضية: أهلي جدة يسقط فيرمينو من قائمته المحلية

محمد ثابت
نشر في: السبت 8 فبراير 2025 - 11:53 ص | آخر تحديث: السبت 8 فبراير 2025 - 11:54 ص

كشف تقرير صحفي عن إسقاط أهلي جدة البرازيلي روبرتو فيرمينو من قائمته المحلية.

وينتهي تعاقد فيرمينو مع أهلي جدة حتى نهاية الموسم المقبل

وفقا لصحيفة «الرياضية» السعودية، أسقطت إدارة النادي الأهلي البرازيلي روبيرتو فيرمينو، مهاجم الفريق، من قائمة الليوث في الدوري السعودي وسجلت البرازيلي جالينو بدلًا منه.

أوضحت الصحيفة أن الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي، قرر إسقاط اسم روبيرتو فيرمينو من قائمة روشن.

وينصُّ نظام مسابقة الدوري على تسجيل 25 لاعبًا في القائمة، منهم ثمانية أجانب، ولاعبان من مواليد 2003، فيما تسمح القائمة الآسيوية بـ 35 لاعبًا من المسجَّلين في أنظمة الاتحاد المحلي لكرة القدم.

جدير بالذكر أن الأهلي وقَّع عقدًا مع البرازيلي جالينو حتى عام.

جدير بالذكر أن فيرمينو قد انضم إلى أهلي جدة الصيف قبل الماضي قادما من ليفربول الإنجليزي، وخاض مع أهلي جدة 53 مباراة سجل خلالها 15 هدفا، وصنع 10.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك