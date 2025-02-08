مانشستر يونايتد يتأهل لثمن نهائي كأس الاتحاد بالفوز أمام ليستر سيتي

تأهل نادي مانشستر يونايتد إلى الدور الخامس (ثمن النهائي) في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، ضمن منافسات الدور الرابع.

ونجح مانشستر يونايتد في العبور إلى الدور القادم في أولى مباريات الدور الرابع، حيث تستأنف باقي المباريات ابتداء من اليوم السبت وحتى يوم الثلاثاء القادم.

وتقدم ليستر سيتي، الذي يدربه الهولندي رود فان نيستلروي، نجم وهداف مانشستر يونايتد سابقاً والذي سبق له العمل بالجهاز الفني للفريق مع الهولندي إيريك تن هاج، بهدف سجله اللاعب بوبي ديكورفا ريد في الدقيقة 42.

لكن فريق المدرب البرتغالي روبن أموريم، لم يستسلم على أرضه وبين جماهيره في ملعب أولد ترافورد، حيث نجح في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 68 عن طريق اللاعب جوشوا زيركزي.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، سجل اللاعب هاري ماجواير الهدف الثاني لمانشستر يونايتد، ليقود الفريق للتأهل إلى الدور القادم.