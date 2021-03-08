ماذا قال الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل في المقابلة المثيرة مع أوبرا وينفري

في مقابلة فريدة من نوعها، كشفت ميجان ماركل زوجة الأمير البريطاني هاري كل شيء لأوبرا وينفري حول سبب مغادرتهما المملكة المتحدة، حيث تحدثت ميجان إلى وينفري بمفردها في البداية، وانضم إليها هاري في النصف الثاني من الحوار، وفيما يلي بعض الاقتباسات الرئيسية من المقابلة وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

• زواج ميجان من العائلة المالكة

قالت ميجان عن العائلة الملكية: "سأقول إنني دخلت في الأمر بسذاجة لأنني لم أكبر وأنا أعرف الكثير عن العائلة المالكة، لم يكن شيئًا كان جزءًا من محادثة في المنزل، ولم يكن شيئًا نتبعه".

• جنس طفلها التالي

وردا على سؤال عما إذا كانت تعرف ما إذا كانت لديها ولد أم بنت، قالت ميجان: "سأنتظر حتى ينضم إلينا زوجي ويمكننا مشاركة ذلك معك"، وكشف الزوجان في وقت لاحق أنهما لديهما فتاة.

في تقارير صحفية، قامت ميجان بتخفيض دوقة كامبريدج إلى البكاء عند ارتداء فستان وصيفة الشرف للأميرة شارلوت، وقالت ميجان إن هذه كانت "نقطة تحول" وأصرت على أن "العكس" حدث، وأن كيت هي التي جعلتها تبكي.

أخبرت وينفري أنها لا تريد أن "تحط من قدر أي شخص" وادعت أن كيت اعتذرت بالورود. وقالت إنها لم تكن "مواجهة" ولن يكون من "العدل" أن تخوض كيت في التفاصيل، مضيفة أنه "من الصعب إلقاء اللوم على شيء لم تفعله.

• المؤسسة الملكية

هناك العائلة، ثم الأشخاص الذين يديرون المؤسسة، وهذان شيئان منفصلان ومن المهم أن تكون قادرًا على تقسيم ذلك لأن الملكة، على سبيل المثال، كانت دائمًا رائعة بالنسبة لي."

وردا على سؤال حول ما إذا كان الزوجان الملكيان صامتين أم تم إسكاتهما، قالت ميجان: "كل شخص في عالمي أُعطي توجيهًا واضحًا للغاية منذ اللحظة التي عرف فيها العالم هاري وكنت أقول دائمًا لا تعليق".

وقالت الدوقة: "لقد فقدت والدي، وفقدت طفلا، وكدت أفقد اسمي.. ولكنني ما زلت صامدة"، مضيفة أنها تأمل أن تكون الرسالة التي يتلقاها الناس من المقابلة هي "معرفة أن هناك جانبًا آخر، لمعرفة أن الحياة تستحق العيش".

• الشعور بالحصار

وردا على سؤال من وينفري لهاري عما إذا كان سيتراجع عن واجباته الملكية الكبرى لو لم يقابل ميجان، قال هاري: "الإجابة على سؤالك هي لا".

وأضاف أنه لن يتمكن من المغادرة لأن "أنا نفسي كنت محاصرًا.. لم أجد مخرجًا، لكنني لم أكن أعرف أنني محاصر".

ثم أشار إلى أن أفراد الأسرة الآخرين محاصرون أيضًا، قائلا: "والدي وأخي محاصران، ولا يمكنهما المغادرة".

• عن والده الأمير تشارلز

"أشعر بالإحباط حقًا لأنه مر بشيء مشابه، فهو يعرف شعور الألم، ولكن في الوقت نفسه - سأحبه دائمًا - ولكن هناك الكثير من الأذى الذي حدث وسأستمر في جعل محاولة معالجة تلك العلاقة، فهي إحدى أولوياتي".

• الأمير وليام والأميرة ديانا

وفيما يخص الحديث عن أخيه الأمير ويليام، قال: "نأمل أن تنصلح الأشياء بمرور الوقت".

وردا على سؤال من وينفري "هل غضبت الملكة؟ بالإعلان عن تنحيه، أجاب هاري: "لا، لن أغفل جدتي أبدًا ، فأنا أحترمها كثيرًا".

وقال عن الأميرة ديانا، أعتقد أنها "ستشعر بالغضب الشديد من كيفية حدوث ذلك، وستشعر بالحزن الشديد."

وعن الدراما الملكية The Crown على منصة "نتفلكس". قال هاري: "لقد شاهدت بعضًا منه".