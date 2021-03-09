 ولي العهد السعودي وملك الأردن يبحثان عددا من القضايا العربية والاقليمية - بوابة الشروق
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ولي العهد السعودي وملك الأردن يبحثان عددا من القضايا العربية والاقليمية

عاهل الاردن - ارشيفية
عاهل الاردن - ارشيفية
(د ب ا)
نشر في: الإثنين 8 مارس 2021 - 9:47 م | آخر تحديث: الإثنين 8 مارس 2021 - 9:47 م
بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في العاصمة الرياض اليوم الاثنين مع ملك الاردن عبدالله الثاني بن الحسين عددا من القضايا العربية والإقليمية.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات والفرص الواعدة لمواصلة تطويره بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين،بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
كما تم خلال الاجتماع بحث عدد من القضايا العربية والإقليمية والجهود المبذولة بشأنها.

كان العاهل الاردني قد وصل في وقت سابق من اليوم الاثنين إلى الرياض وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن سلمان.

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