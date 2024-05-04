كييف: روسيا تفقد 473 ألفا و400 جندي في أوكرانيا منذ بدء العملية الشاملة

ذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم السبت أن روسيا فقدت 473 ألفا و400 جندي في أوكرانيا، منذ بدء غزوها الشامل في 24 فبراير 2022.

ويشمل هذا الرقم 1260 جنديا، ضمن خسائر القوات الروسية، في الساعات الـ24 الماضية، حسب صحيفة "كييف اندبندنت" الأوكرانية اليوم السبت.

وأضاف التقرير، أن روسيا خسرت أيضا 7366 دبابة و14 ألفا و156 مركبة قتالية مدرعة و16 ألفا و337 مركبة وخزان وقود و12 ألفا و148 نظاما مدفعيا و1055 نظام إطلاق صواريخ متعدد و788 نظام دفاع جوي و348 طائرة و325 مروحية، و9611 طائرة بدون طيار.

ويتعذر التحقق من مصدر مستقل من البيانات المتعلقة بالخسائر في الأرواح والعتاد من طرفي الصراع منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير عام 2022.