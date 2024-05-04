 بريطانيا تفرض عقوبات على مستوطنين وجماعات إسرائيلية بسبب عنفهما غير المسبوق على الفلسطينيين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بريطانيا تفرض عقوبات على مستوطنين وجماعات إسرائيلية بسبب عنفهما غير المسبوق على الفلسطينيين

قنا
نشر في: السبت 4 مايو 2024 - 10:09 ص | آخر تحديث: السبت 4 مايو 2024 - 10:09 ص

أعلنت بريطانيا، اليوم، فرض المزيد من العقوبات على "الجماعات الإسرائيلية المتطرفة" بسبب العنف ضد المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية.

وذكرت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية، في بيان، إن مجموعتين وأربعة أفراد سيخضعون حاليا لتجميد الأصول وحظر السفر إلى بريطانيا وسط ما أسمته "ارتفاعا غير مسبوق في عنف المستوطنين" ضد الفلسطينيين.

من جهته، قال ديفيد كاميرون وزير الخارجية، إن "المستوطنين المتطرفين يقوضون الأمن والاستقرار ويهددون آفاق السلام"، منوها إلى أن "هذه الحزمة الأخيرة من العقوبات تستهدف مجموعتين تقودان هذه الهجمات، وأربعة أفراد مسؤولين بشكل مباشر عن العنف الفظيع ضد المدنيين الفلسطينيين".

ودعا سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى "كبح جماح المسؤولين"، مؤكدا أن لندن ستتخذ إجراءات إضافية، من بينها فرض عقوبات إضافية إذا لزم الأمر.

وكانت بريطانيا قد فرضت، في منتصف فبراير الماضي، عقوبات على أربعة مستوطنين لتورطهم في "أعمال عدوان وعنف" ضد فلسطينيين في الضفة الغربية، موضحة أن هذه الإجراءات اتخذت بموجب نظام العقوبات لحقوق الإنسان العالمية.

كما أقرت الولايات المتحدة من جهتها، في ذات الوقت، عقوبات على أربعة مستوطنين لتورطهم في أعمال عنف بالضفة الغربية.


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