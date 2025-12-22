الحكومة الإندونيسية تطبق إجراءات تنظيم مروري في ميناء ميراك وسط ذروة العطلات

طبقت وزارة النقل الإندونيسية إجراءات لإدارة وتنظيم حركة المرور في ميناء عبارات ميراك بإقليم بانتن، وذلك للتعامل مع الازدحام خلال فترة عطلات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة.

وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان انسيابية حركة المركبات العابرة لمضيق سوندا باتجاه ميناء باكاوهيني في إقليم لامبونج، وهو الرابط البحري الرئيسي بين جزيرتي جاوة وسومطرة، بحسب وكالة أنتارا الإندونيسية للأنباء.

وقال المدير العام للنقل البري، آعان سوهانان، اليوم الأحد، إن الوزارة تعمل على تحسين أنظمة "التأخير المنظم"، واستخدام مناطق عازلة، وإجراء فحص للمركبات بهدف إدارة كثافة المسافرين مع إعطاء الأولوية لسلامة الملاحة البحرية.

وتُنفذ العملية بالتنسيق بين هيئات النقل البري والبحري الإقليمية، والشرطة الوطنية، وشركة تشغيل العبارات الحكومية "بي تي إيه إس دي بي إندونيسيا فيري".

وأشار سوهانان إلى أن التدخل أصبح ضروريا بعد أن أدت الأمواج العالية والرياح القوية في مضيق سوندا إلى تعطيل عمليات رسو العبارات، ما تسبب في طوابير طويلة من المركبات.

وبموجب البروتوكولات الجديدة، يتم تفعيل نظام التأخير كلما وصلت الاضطرابات الجوية إلى مستوى "الإنذار المبكر الأول أو الثاني".