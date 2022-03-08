زيلينسكي يكرر مطالبته بفرض حظر طيران فوق أوكرانيا

اعترف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بأن روسيا لديها السيادة الجوية فوق أوكرانيا.



وطالب مجددا في حوار مع شبكة "ايه بي سي" الأمريكية بفرض حظر للطيران فوق بلاده، قائلا إنها مسألة تتعلق بوقف الهجمات الصاروخية على المنشآت المدنية.



وفيما يتعلق بحلف شمال الأطلسي "الناتو"، أعرب زيلينسكي عن خيبة أمله، قائلا إن التحالف ليس مستعدا لقبول أوكرانيا عضوا به.



وقال: "التحالف خائف من أمور مثيرة للجدل وحدوث مواجهة مع روسيا".



وأشار إلى الإحجام عن الانضمام للحلف، مضيفا أن أوكرانيا ليست دولة ذليلة تتوسل من أجل أي شيء.



يذكر أنه منذ إجراء تعديل دستوري عام 2019، أصبح الانضمام للناتو هو الهدف المعلن لأوكرانيا.