السعودية تعلن نجاح موسم الحج هذا العام

أعلن نائب أمير منطقة مكة المكرمة، نائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، من مقر الإمارة بمشعر منى، نجاح حج هذا العام 1446هـ, أمنيًا وصحيًا وخدميًا.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الأمير سعود قوله إنه سيتم على الفور بدء الترتيب والتخطيط لموسم حج العام المقبل.

وأضاف: «نجدد التأكيد أن المملكة قيادة وحكومة وشعبًا تفخر بخدمة المقدسات وقاصديها, وسوف نبدأ على الفور في التحضير لحج العام المقبل، سائلًا المولى عز وجل السداد والتوفيق في القول والعمل».

وشهد موسم الحج هذا العام نقلة نوعية فى مستوى الخدمات المقدمة للحجاج، مدفوعة بثورة تكنولوجية غير مسبوقة، إذ باتت الابتكارات الذكية عنصرًا أساسيًا فى تسهيل أداء المناسك.

كما ساهمت هذه الإجراءات في تحقيق أعلى درجات الأمان والتنظيم، وسط استخدام واسع للتطبيقات الرقمية، والذكاء الاصطناعى، والأنظمة المؤتمتة.

وأُدخلت المملكة، أنظمة متقدمة قائمة على الذكاء الاصطناعى لتحليل حركة الحشود فى المواقع المقدسة، والتنبؤ بنقاط الازدحام قبل حدوثها، وتم ذلك عبر كاميرات ذكية وأجهزة استشعار تراقب كثافة الحضور، وتُرسل إشارات فورية إلى مراكز التحكم لاتخاذ قرارات فورية بتنظيم السير أو إعادة توجيه الحشود.