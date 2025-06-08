سوريا: العثور على دراجة نارية مفخخة وتفكيكها في حمص

أعلنت وزارة الداخلية السورية، الأحد، العثور على دراجة نارية مفخخة وتفكيكها في محافظة حمص (وسط)، في إطار خطة أمنية لتعزيز الأمن والاستقرار خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة حمص العميد مرهف النعسان، في بيان نشرته الوزارة عبر منصة تلجرام: "بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.. وضعنا بوضع خطة أمنية محكمة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في عموم المحافظة بما يضمن لأهلنا قضاء عطلة العيد بأمان وطمأنينة".

وأضاف: "صباح اليوم، وأثناء عملية تأمين مفارق الطرق ومداخل المدينة، عثرت إحدى الوحدات الأمنية المنتشرة في المحافظة على دراجة نارية مفخخة في أحد الأزقة، وعلى الفور، تم استدعاء الفرق الهندسية، وتفكيكها وإزالة خطرها، دون وقوع أي أضرار".

وأشار النعسان، إلى أن التحقيقات مستمرة لملاحقة المتورطين في ركن الدراجة المفخخة.

وتقول الإدارة السورية الحالية إنها تعمل على ضبط الأوضاع الأمنية بالبلاد، وملاحقة فلول نظام الرئيس السابق بشار الأسد، والذين تتهمهم بأنهم يثيرون قلاقل أمنية من حين لآخر.