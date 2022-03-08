ناقش الرئيس الصيني، شي جين بينج، الوضع في أوكرانيا خلال محادثة مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الألماني أولاف شولتز وأعلن ضرورة مراعاة المخاوف الأمنية لجميع الدول.

وبحسب التلفزيون الصيني، اليوم الثلاثاء، شدد الرئيس الصيني على ضرورة تجنب تصعيد الوضع في أوكرانيا، وعدم السماح بخروجه عن السيطرة، داعيا ماكرون وشولتز «لدعم مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا والتغلب على الصعوبات لإحلال السلام».

وأكد بينج «استعداد بلاده لتقديم مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا»، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «سبوتنيك» الروسية، مساء الثلاثاء.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية فتح ممرات إنسانية، وتطبيق نظام وقف إطلاق النار اعتبارا من اليوم في العاشرة بتوقيت موسكو.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: «سيتم فتح ممرات إنسانية في كييف وتشيرنغيف وسومي وخاركوف وماريوبول، وتطبيق نظام وقف إطلاق النار اعتبارا من اليوم في العاشرة بتوقيت موسكو».

ودخلت الحرب الروسية على أوكرانيا، أسبوعها الثاني، وقد خلّفت موجات نزوح كبيرة للغاية، كما أنّ أعباء إنسانية كبيرة خلفتها الحرب التي لا يلوح في الأفق نهاية قريبة لها.

وأعلنت سفارة موسكو لدى مينسك، مساء أمس الاثنين، عن اختتام الجولة الثالثة من المفاوضات بين الحكومة الروسية والسلطات الأوكرانية في بيلاروس، دون تقدم يذكر بحسب تصريحات الجانبين.