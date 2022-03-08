أفادت وزارة الدفاع الروسية، في آخر بيان أصدرته بما يخص الوضع في أوكرانيا، بأن الجانب الأوكراني وافق على فتح طريق واحد فقط من أصل 10 لخروج الناس من المدن الأوكرانية.



وقالت الوزارة في بيانها: «كييف وافقت على فتح طريق واحد فقط من أصل 10 لخروج الناس من المدن الأوكرانية»، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «سبوتنيك» الروسية.



وأضافت: «تم إجلاء 723 شخصًا على طول طريق سومي-بولتافا، بما في ذلك 576 مواطنًا هنديًا و115 صينيًا و20 أردنيًا و12 تونسيًا».



وتابعت: «سلطات كييف تواصل الرفض القاطع لجميع طرق الإخلاء الرئيسية من كييف وتشرنيغوف وسومي وخاركوف وماريوبول إلى روسيا».



ونوهت الوزارة إلى أن «حرس الحدود الأوكرانيين يطلبون رشاوى من 1500 دولار إلى 5000 دولار من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم لعبور الحدود دون عوائق»، وفقًا لبيانها.



وأشارت إلى أنه «على الرغم من التناقض في تصرفات كييف، فإن روسيا مستعدة للانتظار بصبر للعمل البناء بشأن القضايا الإنسانية»، متابعة: «روسيا عالجت بالفعل أكثر من 2.5 مليون طلب من مواطني أوكرانيا والأجانب مع طلبات لإجلائهم من مستوطنات أوكرانيا لعام 1917».



ولفتت إلى أن «الكتائب الدفاعية تحتجز في أوكرانيا "كدروع بشرية" أكثر من 4.5 مليون مدني ونحو ألفي أجنبي أرادوا الإجلاء، وأن سكان أوكرانيا أبلغوا عن فظائع قومية وجرائم قتل وعنف واعتقالات غير قانونية، وهناك إثباتات صوتية ومرئية».



وقالت: «الجانب الروسي في الأراضي المحررة يهيئ كل الظروف لحياة سلمية وآمنة ويتيح وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن، حيث قامت روسيا، دون مشاركة الجانب الأوكراني، بإجلاء 5،334 شخصًا يوميًا، من بينهم 781 طفلاً، من مناطق خطرة في مناطق مختلفة من أوكرانيا، وكذلك من دونيتسك ولوجانسك».