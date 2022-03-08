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اليوم.. الرئيس السيسي يتوجه إلى مدينة الرياض بالسعودية في زيارة رسمية

مصطفى المنشاوي
نشر في: الثلاثاء 8 مارس 2022 - 9:47 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 8 مارس 2022 - 9:47 ص

يتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، إلى مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، في زيارة رسمية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن هذه الزيارة تأتي في إطار عمق العلاقات المصرية- السعودية وما يربط بين الدولتين الشقيقتين من علاقات أخوة وتعاون على جميع الأصعدة.

وأوضح أن الرئيس سيبحث خلال الزيارة مع شقيقيه جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، فضلا عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، التي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.

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