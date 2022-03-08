 أوكرانيا تهاجم إسرائيل بسبب تعامل العال مع نظام مصرفي روسي: تجني المال بدماء الأوكرانيين - بوابة الشروق
الثلاثاء 8 مارس 2022 10:41 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد دعوات تنظيم النسل.. برأيك: ما هو عدد الأبناء الملائم للأسرة؟
النتـائـج تصويت

أوكرانيا تهاجم إسرائيل بسبب تعامل العال مع نظام مصرفي روسي: تجني المال بدماء الأوكرانيين

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 8 مارس 2022 - 10:24 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 8 مارس 2022 - 10:24 ص

هاجم وزير خارجية أوكرانيا، ديميتري كوليبا، إسرائيل؛ بسبب تعامل شركة طيران العال مع نظام مصرفي روسي.

وقال -بحسب ما نقلته قنوات إخبارية- إن «طيران العال يجني المال بدماء الأوكرانيين رغم العقوبات الدولية المفروضة على موسكو»، وذلك في خبر عاجل لها، صباح الثلاثاء.

ودخلت الحرب الروسية على أوكرانيا، أسبوعها الثاني، وقد خلّفت موجات نزوح كبيرة للغاية، كما أنّ أعباء إنسانية كبيرة خلفتها الحرب التي لا يلوح في الأفق نهاية قريبة لها.

وأعلنت سفارة موسكو لدى مينسك، مساء أمس الاثنين، عن اختتام الجولة الثالثة من المفاوضات بين الحكومة الروسية والسلطات الأوكرانية في بيلاروس.

وجرت المفاوضات في منطقة بيلافيجسكايا بوشا، التي استضافت الجولة الثانية من العملية التفاوضية يوم 3 مارس، واستمرت نحو 3 ساعات.

من جانبه، قال الوفد الأوكراني المفاوض، إن الجولة الثالثة من المفاوضات مع روسيا لم تسفر عن نتائج من الممكن لها أن تحسن الوضع، لافتًا إلى أن هناك تقدمًا طفيفًا في المفاوضات مع الروس بشأن الممرات الآمنة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك