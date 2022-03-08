نائب: القانون لا يسمح للضرائب بتحصيل أي مبالغ من الفنان طالما لم يتقاضى أجرا

قال مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تعليقًا على قرار تطبيق القيمة المضافة على الفنانين، إنه تم الانتهاء إلى وجود مشكلات في التطبيق تواجه بعض الفنانين عند التعامل مع مصلحة الضرائب، ووجود شكوى من تطبيق بعض المواد عليهم.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الاثنين، أن هناك تغييرات حدثت في قانون القيمة المضافة، ولم يتم تحديثها في البروتوكول الموقع سابقًا بين مصلحة الضرائب ونقابة المهن التمثيلية، لذا أوصت اللجنة الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بإعداد مذكرة بالمشكلات التي تواجههم في التطبيق وعرضها على الضرائب لتحديث البروتوكول.

وذكر أن نقيب المهن التمثيلية يمكنه التقدم بطلب تعديل إذا كانت هناك رؤية بأن بعض المواد تحتاج إلى تعديل، مضيفًا أن القانون واحد ويطبق على الجميع دون استثناءات.

وأكد أن قانون الضرائب لا يتضمن استحقاق المصلحة تحصيل أي ضريبة من الفنان طالما لم يحصل على أجر، قائلا: «القانون لا يسمح أن تحصل مصلحة الضرائب أي مبالغ كضريبة طالما لم يحصل الضيف على أجر».

وشهدت لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب جدلا حول تطبيق قانون القيمة المضافة على الفنانين، بين كلا من الفنانين وأعضاء مجلس النواب.