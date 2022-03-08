الرئيس الأوكراني: وفاة طفل في مدينة ماريوبول المحاصرة بسبب الجفاف

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إن طفلاً توفي في مدينة ماريوبول المحاصرة؛ بسبب الجفاف، حيث تعاني المدينة من عدم توافر إمدادات المياه أو الكهرباء أو التدفئة منذ أيام.



وشبّه زيلينسكي، في خطاب مصور، الأزمة الإنسانية المرتبطة بالقصف الروسي للمدن الأوكرانية، بالأزمة التي أحدثها الغزو النازي خلال الحرب العالمية الثانية، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء.



ولم يتسن على الفور تأكيد وفاة الطفل بشكل مستقل.



وتصف موسكو تحركاتها في أوكرانيا بأنها «عملية عسكرية خاصة»؛ لنزع سلاح جارتها، واعتقال القادة الذين تسميهم النازيين الجدد، نافية في العديد من التصريحات على لسان مسؤوليها استهداف المدنيين.



وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية فتح ممرات إنسانية، وتطبيق نظام وقف إطلاق النار اعتبارا من اليوم في العاشرة بتوقيت موسكو.



وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: «سيتم فتح ممرات إنسانية في كييف وتشيرنغيف وسومي وخاركوف وماريوبول، وتطبيق نظام وقف إطلاق النار اعتبارا من اليوم في العاشرة بتوقيت موسكو».



ودخلت الحرب الروسية على أوكرانيا، أسبوعها الثاني، وقد خلّفت موجات نزوح كبيرة للغاية، كما أنّ أعباء إنسانية كبيرة خلفتها الحرب التي لا يلوح في الأفق نهاية قريبة لها.



وأعلنت سفارة موسكو لدى مينسك، مساء أمس الاثنين، عن اختتام الجولة الثالثة من المفاوضات بين الحكومة الروسية والسلطات الأوكرانية في بيلاروس، دون تقدم يذكر بحسب تصريحات الجانبين.