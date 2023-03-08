 سد النهضة.. وزير الخارجية يحذر: إثيوبيا تواصل البناء والملء دون التوصل لاتفاق قانوني - بوابة الشروق
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سد النهضة.. وزير الخارجية يحذر: إثيوبيا تواصل البناء والملء دون التوصل لاتفاق قانوني

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 8 مارس 2023 - 2:33 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 مارس 2023 - 2:33 م

حذر سامح شكري وزير الخارجية، من خطر الممارسات الإثيوبية الأحادية على حوض الأنهار المشتركة.

وقال في كلمته في اجتماع وزراء الخارجية بجامعة الدول العربية في القاهرة، اليوم الأربعاء، إن هذه القضية محورية وذات أولوية متقدمة، ولها تبعات مصيرية على أمن مصر القومي.

وأضاف أن سد النهضة الإثيوبي هو أبرز تجليات هذه الممارسات الأحادية، وذلك على ضوء استمرار أديس أبابا في بناء وملء السد دون التوصل لاتفاق قانوني مع دولتي المصب (مصر والسودان).

وأشار إلى أن هذه الممارسات تمثل انتهاكا لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق وعدم التزام بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر 2021.


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