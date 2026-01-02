أعرب الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن أمله بأن يطمئن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المواطنين، بشأن تصريحاته حول خفض الدين إلى مستويات لم تشهدها الدولة منذ نحو 50 عاما.

وقال خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر «صدى البلد» مساء الجمعة: «أتمنى أن يسرع رئيس الوزراء في طمأنة المواطنين بشأن تصريحاته، أن في خلال فترة قصيرة كل الديون هترجع لما قبل 50 عامًا، نتمنى نأمل ذلك».

وتطرق إلى قانون الإيجار القديم، مطالبا بضرورة مراعاة ظروف المواطنين البسطاء حتى صدور حكم المحكمة الدستورية، في ضوء الطعون المقدمة على عدم دستوريته، قائلا: «فيه حاجات كارثية بتحصل في تطبيق قانون الإيجار القديم، لازم نراعي الناس، الناس في الأرياف أغلبها تحصل على معاشات تكافل وكرامة وناس غلابة وفلاحين ملهمش علاقة برأس مال يدفعوا منه، منين الواحد يجيب 200 ألف، لو عندك شقة 100 متر، المفترض المتر بـ 50 جنيها زي ما اتقال قبل كده، إنما النهاردة لما تقول لي ألف جنيه، أنا أجيب منين 200 ألف جنيه!» حسب قوله.

وناشد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمناقشة هذا الملف مع المسئولين، ومراجعة «التقديرات الجزافية» لتصنيف المناطق بين شعبية ومتوسطة ومتميزة، مؤكدا أن «هناك أشياء كثيرة تتم بشكل خاطئ».

وأعرب عن ثقته أن الفترة المقبلة ستشهد «صفحة جديدة»، تماشيًا مع نهج الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يهدف دائمًا إلى «التطور المستمر»، معقبا: «لدينا ثقة كبيرة جدًا بأن الفترة المقبلة ستشهد فتح صفحة جديدة، لكن فيه ناس ضد التطور، وناس شغالة بدماغها، الناس دي لازم تروح، معدلات الإنجاز لازم تكون معروفة لكل شخص، فيه ناس بتكره الناس في الدنيا والنظام الناس دي تمشي، فيه ناس ملهاش نفس للشغل تمشي، في ناس قعدت فترات طويلة، اللي مش ناجح يروح بيته وعندنا والله البلد مليانة كوادر، لأن بشكل عام، أنا في لحظة صعبة».