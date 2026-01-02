نجم الزمالك السابق: على لاعبي الفريق الأول تحمل ظروف النادي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أشاد حمادة نصر نجم الزمالك السابق بأنس وائل لاعب الفريق مشددا على أنه من العناصر التي لابد أن تحصل على فرص كافية خلال الفترة المقبلة.

وقال حمادة نصر في تصريحات عبر راديو صوت الزمالك: "أنس وائل من العناصر التي لفتت الأنظار خلال المواجهات الأخيرة في كأس عاصمة مصر ولديه لمسة وموهبة واضحة".

وأشار حمادة نصر: "على لاعبي الزمالك أن يتحملوا النادي الذي صنع اسمهم فالزمالك مصنع النجوم ولابد من تحمل ظروفه الصعبة لحين حل الأزمات".

وكان الزمالك قد لعب مباراته ضد الاتحاد السكندري بكأس عاصمة مصر، مستعينا بفريق من الناشئين ليفوز زعيم الثغر بثلاثية نظيفة.