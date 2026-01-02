 نجم الزمالك السابق: على لاعبي الفريق الأول تحمل ظروف النادي - بوابة الشروق
الجمعة 2 يناير 2026 10:12 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من ترشح لخلافة أحمد عبدالرؤوف في تدريب الزمالك؟

النتـائـج تصويت

نجم الزمالك السابق: على لاعبي الفريق الأول تحمل ظروف النادي

أمير نبيل
نشر في: الجمعة 2 يناير 2026 - 10:00 م | آخر تحديث: الجمعة 2 يناير 2026 - 10:00 م

أشاد حمادة نصر نجم الزمالك السابق بأنس وائل لاعب الفريق مشددا على أنه من العناصر التي لابد أن تحصل على فرص كافية خلال الفترة المقبلة.

وقال حمادة نصر في تصريحات عبر راديو صوت الزمالك: "أنس وائل من العناصر التي لفتت الأنظار خلال المواجهات الأخيرة في كأس عاصمة مصر ولديه لمسة وموهبة واضحة".

وأشار حمادة نصر: "على لاعبي الزمالك أن يتحملوا النادي الذي صنع اسمهم فالزمالك مصنع النجوم ولابد من تحمل ظروفه الصعبة لحين حل الأزمات".

وكان الزمالك قد لعب مباراته ضد الاتحاد السكندري بكأس عاصمة مصر، مستعينا بفريق من الناشئين ليفوز زعيم الثغر بثلاثية نظيفة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك