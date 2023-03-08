انتهاء فترة ولاية رئيس التشيك في منتصف الليل اليوم

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ينتهي تفويض رئيس التشيك ميلوش زيمان، منتصف ليلة اليوم الأربعاء، ومن المقرر أن يؤدي خليفته بيتر بافيل اليمين الدستورية؛ ليصبح الرئيس الرابع للبلاد بعد ظهر غد الخميس.

وقضى زيمان، فترتين في المنصب وهما الحد الأقصى له رئيسا للتشيك، بعد أن أصبح أول من يتولى المنصب بالانتخاب المباشر عام 2013، طبقا لما ذكرته "إذاعة براغ" التشيكية اليوم الأربعاء.

وسيتم تنكيس علم الرئيس بشكل رمزي في قلعة براغ، عندما تنتهي ولايته منتصف الليل.

وفي نفس الوقت، ستغلق بوابة العمالقة في المجمع الرئاسي؛ ليتم إعادة فتحها فقط فور أداء بافيل اليمين الدستورية.