الشارقة يفوز على الجزيرة ويتأهل للدور قبل النهائي في كأس رئيس دولة الإمارات

تأهل فريق الشارقة إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس رئيس دولة الإمارات، عقب فوزه على الجزيرة 2 / 1، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، في دور الثمانية من البطولة.

وسجل هدفي الشارقة لوان بيريرا وكايو لوكاس في الدقيقتين الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول والثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة، فيما سجل فلورين تاناسي هدف الجزيرة في الدقيقة 59.

ومن المقرر أن يلتقي الشارقة مع عجمان، الذي تغلب أمس الاثنين على البطائح 2 / 1، في الدور قبل النهائي من البطولة.

وفي مباراة أخرى، تأهل الوصل إلى الدور قبل النهائي أيضا عقب فوزه على بني ياس 2 / صفر.

وسجل هدفي الوصل توماس شانكالاي وفيليبي جوتيريز في الدقيقتين 35 و49.

ويلتقي الوصل في الدور قبل النهائي مع فريق العين، الذي تغلب على شباب الأهلي دبي 2 / صفر.